ИИ изменит подход чиновников к обращениям россиян

Власти усилят развитие цифровых технологий, чтобы облегчить взаимодействие с людьми. На стратегической сессии о развитии «ГосТеха» премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал эту цифровую платформу основной точкой распространения искусственного интеллекта в работе органов власти. Как рассказали эксперты URA.RU, сервисы сделают работу чиновников прозрачнее и повысят уровень доверия россиян к ним.
Единая цифровая платформа «ГосТех» — масштабный проект, который объединяет 52 федеральные и региональные системы, еще 30 сервисов находятся в разработке или на тестировании, рассказал Мишустин. Это упрощает взаимодействие между госструктурами и населением, повышает качество услуг, позволяя экономить финансы и время, добавил премьер.
Пользователи «ГосТеха» могут работать с сервисами в здравоохранении и образовании, сказал он. «Для учащихся и их родителей работает мобильное приложение „Моя школа“. Оно помогает отслеживать актуальную информацию о графике уроков, домашних заданиях и успеваемости. Позволяет родителям вести единое расписание занятости детей, куда можно добавить посещение кружков, секций и другие внеклассные активности. А еще дает ученикам доступ к электронным учебникам», — перечислил Мишустин.
Есть сервисы, работающие в пилотном режиме. Они охватывают такие направления, как соцзащита, строительство и жилищный надзор, обратил внимание премьер. «К 2030 году на платформе «ГосТех» должны реализовать около ста услуг. А до конца 2025 года появится еще 14», — сообщил глава правительства.
Нужно расширять ее функционал, повышать надежность, увеличивать скорость внедрения сервисов, чтобы взаимодействие с государством было максимально удобным для людей, добавил он. «Современные программы позволят ей стать точкой распространения инструментов искусственного интеллекта в социальной сфере и госуправлении. Для всех решений используют отечественные продукты. Это исключает зависимость от иностранных технологий», — резюмировал Мишустин.
Активное внедрение искусственного интеллекта в сферу госуправления говорит о нашей технологической зрелости, особенно в плане взаимодействия государства и общества, объяснил URA.RU эксперт в области ИИ и менеджмента знаний Владимир Лещенко. Власти понимают, что молодежь, в том числе подростки — кибер-поколение, формируют новые запросы, адаптироваться к которым важно уже сейчас, добавил эксперт.
«Модернизация госуправления с использованием ИИ повысит доверие к этим сервисам среди пользователей. Это станет следствием высокого уровня кибербезопасности, например, в здравоохранении, что укрепит взаимоотношения государства и общества», — рассказал Лещенко.
Прозрачность решений тех инициатив, которые принимают на федеральном и региональном уровнях также станут фактором сближения властей и граждан, добавил эксперт. «Объем входящих данных растет, риски принятия неправильных решений увеличиваются. Поэтому потребность в их качественном анализе серьезно возрастает, особенно у молодежи, которая просит открытых действий», — добавил эксперт в области ИИ.
Более того, постоянно растущая динамика внедрения ИИ в сферу госуправления указывает не просто на широкие возможности России остаться на топовых позициях в этом деле, но и стать лидером, хотя качество важнее технологической гонки в этом вопросе, отметил Лещенко. «Скорость оказания госуслуг с помощью цифровых сервисов, конечно, колоссальная, за несколько лет она увеличилась в разы. Например, недавно мне удалось получить паспорт меньше, чем за двое суток, без очередей и волокиты. Зная опыт моих знакомых из других стран, могу сказать, что государственный сервис у нас на порядок выше, чем у них», — привел он пример.
Директор направления «Искусственный интеллект» АНО Цифровая экономика Евгений Осадчук тоже отметил высокий потенциал РФ в плане внедрения ИИ в госсектор. «Однако на текущем этапе развития стратегическое планирование, этическая оценка и окончательные решения должны сохраняться за человеком, так как именно он учитывает контекст, моральные нормы и ведет контроль за действиями ИИ. Таким образом, искусственный интеллект рассматривается лишь как мощный инструмент повышения эффективности госуправления», — резюмировал собеседник агентства.
