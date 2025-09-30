Пермяки отсудили у авиакомпании компенсацию за отмену рейсов

Суд поддержал пермяков в спросе с авиакомпанией из-за отмены рейса
Истцы утверждали, что понесли как физические, так и нравственные страдания
Суд удовлетворил требования пассажиров о выплате компенсации морального вреда, связанного с отменой авиарейса. Пермяки обратились с иском к АО «Авиакомпания Азимут» с требованием взыскать 30 тысяч рублей для каждого.

«В обосновании иска истцы указали, что приобрели через интернет билеты на рейс по маршруту Минеральные Воды — Пермь, однако данный рейс был отменен. В результате они понесли как физические, так и нравственные страдания. Вынуждены были приобрести билеты на другой рейс с пересадками, арендовать жилье на время ожидания вылета, а по прибытии в другой город добираться до Перми поездом», — сообщает Пермский районный суд в соцсети «ВКонтакте». 

Представитель авиакомпании на заседание не явился, однако направил письменный отзыв, в котором просил отказать в иске либо уменьшить размер штрафа в случае удовлетворения требований. Однако суд вынес решение в пользу истцов, обязав авиакомпанию выплатить каждому из них по 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 10 тысяч рублей штрафа, а также возместить госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

