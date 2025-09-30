Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично осудил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о миллиардах от Запада. Об этом он написал в своей соцсети X.
«Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что „ожидает один миллиард долларов в месяц“ в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции», — написал Филиппо. Он подчеркнул, что Франция не должна участвовать в подобных программах.
Лидер «Патриотов» призвал правительство Франции не оказывать никакой поддержки Украине, мотивируя это внутренними проблемами страны. По его мнению, выделение столь значительных средств на военные нужды Украины может негативно сказаться на социальной и экономической ситуации внутри Франции, где, по словам политика, уже ощущается нехватка средств на здравоохранение и пенсионное обеспечение.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне запуска новой инициативы поддержки Украины со стороны США и НАТО — PURL. Этот механизм предусматривает ускоренные поставки вооружения Киеву за счет добровольных взносов стран-членов альянса. В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что новая схема позволит более оперативно обеспечивать украинскую армию необходимыми ресурсами.
