Во Франции набросились на Зеленского из-за его желания получить миллиард от Запада

Филиппо: просьба Зеленского о миллиардах от Запада — это безумие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филиппо призвал правительство Франции не оказывать никакой поддержки Украине
Филиппо призвал правительство Франции не оказывать никакой поддержки Украине Фото:

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично осудил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о миллиардах от Запада. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что „ожидает один миллиард долларов в месяц“ в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции», — написал Филиппо. Он подчеркнул, что Франция не должна участвовать в подобных программах.

Лидер «Патриотов» призвал правительство Франции не оказывать никакой поддержки Украине, мотивируя это внутренними проблемами страны. По его мнению, выделение столь значительных средств на военные нужды Украины может негативно сказаться на социальной и экономической ситуации внутри Франции, где, по словам политика, уже ощущается нехватка средств на здравоохранение и пенсионное обеспечение.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне запуска новой инициативы поддержки Украины со стороны США и НАТО — PURL. Этот механизм предусматривает ускоренные поставки вооружения Киеву за счет добровольных взносов стран-членов альянса. В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что новая схема позволит более оперативно обеспечивать украинскую армию необходимыми ресурсами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично осудил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о миллиардах от Запада. Об этом он написал в своей соцсети X. «Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что „ожидает один миллиард долларов в месяц“ в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции», — написал Филиппо. Он подчеркнул, что Франция не должна участвовать в подобных программах. Лидер «Патриотов» призвал правительство Франции не оказывать никакой поддержки Украине, мотивируя это внутренними проблемами страны. По его мнению, выделение столь значительных средств на военные нужды Украины может негативно сказаться на социальной и экономической ситуации внутри Франции, где, по словам политика, уже ощущается нехватка средств на здравоохранение и пенсионное обеспечение. Заявление Зеленского прозвучало на фоне запуска новой инициативы поддержки Украины со стороны США и НАТО — PURL. Этот механизм предусматривает ускоренные поставки вооружения Киеву за счет добровольных взносов стран-членов альянса. В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что новая схема позволит более оперативно обеспечивать украинскую армию необходимыми ресурсами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...