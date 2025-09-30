В МИД оценили, как Трамп решил конфликт в Газе

Захарова: план Трампа на прекращение огня в Газе заслуживает поддержки
Россия неизменно выступала за скорейшее прекращение огня в Газе, заявила Захарова
В Министерстве иностранных дел РФ поддержали действия президента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта в Секторе Газа. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия неизменно выступала за скорейшее прекращение огня и кровопролития в Газе. Исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это, заслуживают поддержки», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы в telegram-канале МИД РФ.

Она также выразила надежду, что перемирие будет устойчивым и поможет в будущем создать стабильную ситуацию в палестинском анклаве. Также она отметила, что стабильная ситуация создаст условия для начала восстановительных работ в секторе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении добиться скорейшего разрешения конфликта в секторе Газа, подчеркнув усилия Вашингтона по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Также ранее лидер Штатов представил план мирного урегулирования. Он включал 20 пунктов, которые направлены на прекращение войны между Израилем и сектором Газа.

