В МИД оценили, как Трамп решил конфликт в Газе

В Министерстве иностранных дел РФ поддержали действия президента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта в Секторе Газа. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия неизменно выступала за скорейшее прекращение огня и кровопролития в Газе. Исходим из того, что любые шаги и инициативы, направленные на это, заслуживают поддержки», — заявила Захарова. Ее слова опубликованы в telegram-канале МИД РФ.
Она также выразила надежду, что перемирие будет устойчивым и поможет в будущем создать стабильную ситуацию в палестинском анклаве. Также она отметила, что стабильная ситуация создаст условия для начала восстановительных работ в секторе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении добиться скорейшего разрешения конфликта в секторе Газа, подчеркнув усилия Вашингтона по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Также ранее лидер Штатов представил план мирного урегулирования. Он включал 20 пунктов, которые направлены на прекращение войны между Израилем и сектором Газа.
