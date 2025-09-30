Mash: магазины популярного блогера Ефремова закроют в России

Сеть магазинов кроссовок NE, основанная блогером Никитой Ефремовым (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), прекратит работу в России в конце октября 2025 года. Об этом сообщил Mash со ссылкой на источники, близкие к компании. По информации канала, все торговые точки бренда будут закрыты, а перед этим состоится финальная распродажа до 30 октября.
"Магазины кроссовочника Никиты Ефремова закрывают — из-за негативного образа основателя бренда. <...> По данным, точки с обувью NE ликвидируют примерно через месяц, весь товар уйдет на распродажу до 30 октября", — передают авторы канала. Причиной закрытия называют изменение стратегии бренда и полное дистанцирование от личности Ефремова.
Ранее Никита Ефремов был задержан 19 августа в аэропорту Шереметьево. Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. По данным ведомства, в 2021–2022 годах Ефремов якобы осуществлял денежные переводы в адрес Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов, ликвидирована и запрещена в РФ). После возбуждения уголовного дела Ефремов покинул руководство компанией NE, однако сохранял долю в бизнесе.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в перечень террористов и экстремистов, ликвидирована и запрещена в РФ
