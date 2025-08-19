«Короля кроссовок» Ефремова обвиняют в финансировании ФБК*: главное о деле блогера, обувшего Басту и Бузову

В отношении блогера Никиты Ефремова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в финансировании ФБК (организация внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещена в РФ). Его задержали в Москве 19 августа по возвращении с отдыха.
Ефремов был известен как бизнесмен открывший магазины лимитированной обуви. Его товары покупали такие звезды как Ольга Бузова, Баста и Тимати. Произошедшая ситуация является не первым скандалом, образовавшимся вокруг блогера. Ранее его обвиняли в продаже поддельной обуви. Кто такой Никита Ефремов и подробности его задержания — в материале URA.RU.
Задержание
Финансирование ФБК*
Ефремова задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Турции. Блогер обвиняется в финансировании экстремистской организации, а именно ФБК. По предварительным данным, он перевел организации шесть тысяч рублей, пишет Life.ru.
Никита Ефремов был доставлен в Останкинский районный суд Москвы, где ему была избрана мера пресечения. В случае признания его виновным блогеру грозит штраф на сумму от 300 до 700 тысяч рублей и принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до восьми лет. В данный момент Ефремову введен запрет на определенные действия.
Заявление Следственного комитета РФ
Следственный комитет сообщил, что ему предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Также расследуется уголовное дело.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Никиты Ефремова. Следователями столичного СК с Ефремовым проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение», — указано в сообщении СК.
Судя по информации, Ефремов перевел деньги организации в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Тогда он находился в Москве и Подмосковье.
Окружение блогера и его бизнес
Компания блогера NIKITA EFREMOV узнала о его задержании только через СМИ. По информации telegram-канала «Осторожно Новости», Ефремов не является главой бизнеса с начала года, но у него осталась там доля. Он покинул компанию во второй половине января.
Девушка Ефремова, блогерша Дина Саева, не дала комментариев по поводу его задержания. Незадолго до этого она публиковала фотографии с отдыха в Турции.
Скандал с поддельной обувью
Осенью 2023 года Ефремова обвинили в продаже поддельной обуви по стоимости оригинальной. В магазинах блогера проводились обыски в связи с большим числом жалоб на отсутствие маркировки товаров и документов. Было изъято 5000 пар обуви на экспертизу.
Некий Владимир Ижмуков рассказал telegram-каналу Baza, что он с коллегой по потребительскому надзору пришел в магазин и попросил маркировку и лицензионное соглашение от правообладателей некоторых спортивных брендов. Никаких документов предоставлено не было, после чего была вызвана полиция и изъят товар. Сам Ефремов заявил, что магазины закрыты по техническим причинам, а обвинения отрицал и угрожал судом.
Биография Ефремова
Никита Ефремов родился 12 декабря 1999 года. Его отец — отставной военный, а ныне бизнесмен, а его мать — юрист, но сейчас продает недвижимость в ОАЭ. Ефремов учился в Англии, а следом окончил экстерном московскую школу и закончил МГИМО по специальности «международное право».
В 2016 году Ефремов стал перепродавать обувь. Позже решил перепродавать лимитированные пары обуви втрое дороже. В 2022 году возник бренд NIKITA EFREMOV, а позже были открыты магазины в Москве, Санкт-Петербурге и ОАЭ. Самая дешевая пара обуви продавалась от 14 тысяч рублей, а самая дорогая — почти 2,5 миллиона рублей.
Блогер вел YouTube-канал, приглашая различных звезд, таких как рэперов Басту, Тимати и певицу Ольгу Бузову. На видео звезды покупали товары в его магазине.
*ФБК внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
