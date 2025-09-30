Арестован глава управления Росгвардии Северной Осетии Галота

Голота арестован на срок в 30 дней, сообщили в пресс-службе судов региона
Голота арестован на срок в 30 дней, сообщили в пресс-службе судов региона

Арестован руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Судом в отношении Валерия Голоты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что под стражей он будет находиться до 28 ноября 2025 года.

Валерий Голота был задержан 29 сентября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Отмечается, что меры были приняты при участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

