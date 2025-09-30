В центре Кургана выставили на продажу популярное тюнинг-ателье для авто

Автосервис в Кургане выставлен на продажу
В Кургане на улице Карла Маркса продается популярное в городе тюнинг-ателье для авто. Об этом говорится в объявлении.
«Продается тюнинг-ателье с автомойкой, подъемником, инструментами и оборудованием. Также есть зона отдыха для клиентов. Работает с 2012 года, цена 9 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным, речь идет о продаже автосервиса Matrix.
Ранее в Кургане предложили к продаже целый детский парк развлечений. За него просят 40 миллионов рублей.
