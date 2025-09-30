30 сентября 2025

В центре Кургана выставили на продажу популярное тюнинг-ателье для авто

Автосервис в Кургане выставлен на продажу
Автосервис в Кургане выставлен на продажу Фото:
новость из сюжета
Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

В Кургане на улице Карла Маркса продается популярное в городе тюнинг-ателье для авто. Об этом говорится в объявлении.

«Продается тюнинг-ателье с автомойкой, подъемником, инструментами и оборудованием. Также есть зона отдыха для клиентов. Работает с 2012 года, цена 9 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан». Согласно открытым данным, речь идет о продаже автосервиса Matrix.

Ранее в Кургане предложили к продаже целый детский парк развлечений. За него просят 40 миллионов рублей.

