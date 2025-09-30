«Не спрятали голову в песок»: в ГД поддержали пермских учителей, обменивающих вейпы на пятерки

Зампред комитета Госдумы по образованию Екатерина Харченко поддержала инициативу одной из пермских школ. В рамках борьбы с употреблением вейпов ученикам предложили отказаться от курения электронных устройств в обмен на пятерку по физкультуре. При этом депутат отметила, что транслировать идею на всю страну не выйдет.
«Спасибо педагогам из этой школы за честность. <...> Они не молчат и говорят, что такая проблема есть, призывают учеников к здоровому образу жизни. Я благодарю коллег за нестандартный подход. Безусловно, масштабировать его на всю страну вряд ли получится, потому что это задача как школы, так и родителей — воспитывать ребят, говорить с ними о вреде курения, тем более электронных устройств», — заявила Харченко в интервью изданию «Газета.ru».
URA.RU уже рассказывало, что акцию запустили в пермской школе «Мастерград». Здесь ученикам, решившим сдать свои электронные сигареты, выдают специальный сертификат, гарантирующий лучшую отметку по предмету.
Корреспондентам агентства объяснили в департаменте образования Перми, что данное образовательное учреждение стало первым в крае, поддержавшим отказ от использования вейпов еще до вступления в силу официального запрета. Он начнет действовать в РФ с 1 марта следующего года.
