30 сентября 2025

«Не спрятали голову в песок»: в ГД поддержали пермских учителей, обменивающих вейпы на пятерки

Депутат Госдумы Харченко одобрила акцию с отказом от вейпов в пермской школе
Школьникам предложили получить пятерку по физре радикальным способом
Школьникам предложили получить пятерку по физре радикальным способом Фото:

Зампред комитета Госдумы по образованию Екатерина Харченко поддержала инициативу одной из пермских школ. В рамках борьбы с употреблением вейпов ученикам предложили отказаться от курения электронных устройств в обмен на пятерку по физкультуре. При этом депутат отметила, что транслировать идею на всю страну не выйдет.

«Спасибо педагогам из этой школы за честность. <...> Они не молчат и говорят, что такая проблема есть, призывают учеников к здоровому образу жизни. Я благодарю коллег за нестандартный подход. Безусловно, масштабировать его на всю страну вряд ли получится, потому что это задача как школы, так и родителей — воспитывать ребят, говорить с ними о вреде курения, тем более электронных устройств», — заявила Харченко в интервью изданию «Газета.ru».

URA.RU уже рассказывало, что акцию запустили в пермской школе «Мастерград». Здесь ученикам, решившим сдать свои электронные сигареты, выдают специальный сертификат, гарантирующий лучшую отметку по предмету.

Корреспондентам агентства объяснили в департаменте образования Перми, что данное образовательное учреждение стало первым в крае, поддержавшим отказ от использования вейпов еще до вступления в силу официального запрета. Он начнет действовать в РФ с 1 марта следующего года.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

