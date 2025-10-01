Как суперлуние влияет на человека: правда и мифы

Во время полнолуния и суперлуния в организме человека могут происходить некоторые физиологические изменения. В связи с этим врачи советуют не делать операции в эти дни, потому что кровь свертывается хуже, раны заживают медленнее, а хронические болезни могут обостриться.
«Медицинские специалисты не рекомендуют проводить операции именно в эти дни, так как отмечается снижение свертываемости крови, замедление регенерации тканей и обострение хронических заболеваний», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте «Известий».
Помимо этого, в указанные дни у многих людей отмечается повышение утомляемости и появление головных болей. Согласно результатам исследований, в периоды полнолуния у значительной части населения отмечается снижение качества сна, что связывают с уменьшением выработки мелатонина — гормона, регулирующего процессы засыпания и глубину ночного отдыха. Кроме того, в такие дни фиксируется рост эмоциональной нестабильности. Люди испытывают повышенную раздражительность и тревожность. Данные проявления наиболее выражены среди метеозависимых и особо чувствительных людей.
В материале также отмечается, что на сегодняшний день нет точных научных доказательств того, что фазы Луны вызывают обострение психических заболеваний или заметно влияют на физиологию человека. Мнения о том, что полнолуние ведет к росту агрессии, бессоннице или увеличению числа несчастных случаев, не подтверждаются статистикой и чаще всего связаны с самовнушением.
Некоторые из этих эффектов связаны не с гравитацией и космосом, а с тем, что в такие ночи Луна светит особенно ярко и может мешать нормальному сну. Поэтому в ночь суперлуния лучше создать для себя удобные условия для отдыха: занавесить окна и избегать лишнего стресса. В это время также важно правильно питаться, пить больше воды и заниматься приятными делами. Например, спортом, творчеством или медитацией. Это поможет сохранить спокойствие и хорошее самочувствие.
