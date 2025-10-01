В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием самолетов

В аэропорту «Гагарин» города Саратова с 1 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Саратов (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он пояснил, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Из-за этого временно прекращены отправка и прием рейсов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. О снятии ограничений пока не сообщалось, передает RT.
