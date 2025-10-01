Экс-президента Конго приговорили к смертной казни

На судебном процессе интересы Кабилы представляли его адвокаты
На судебном процессе интересы Кабилы представляли его адвокаты Фото:

Бывший президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила заочно приговорен к смертной казни за государственную измену. Соответствующее решение вынес военный трибунал страны.

«Бывший президент Демократической Республики Конго (ДРК) Жозеф Кабила был приговорен к смертной казни во вторник после заочного судебного разбирательства по делу о государственной измен», — говорится в решении военного трибунала, выдержку из которого приводит французское издание Le Figaro. Суд признал 54-летнего экс-главу государства виновным в сотрудничестве с вооруженной группировкой «Движение 23 марта» (M23), действия которой направлены на подрыв территориальной целостности и суверенитета ДРК.

В материалах дела сказано, что бывший президент контактировал с представителями М23 и оказывал им поддержку, в том числе во время недавнего визита в город Гома — административный центр провинции Северное Киву, находящийся под контролем повстанцев.

По данным издания, решение суда было принято на фоне возвращения Жозефа Кабилы в Конго, которое вызвало обеспокоенность властей. В мае 2025 года по инициативе правительства с бывшего президента сняли пожизненный сенаторский иммунитет. Уже в июле стартовал судебный процесс по обвинению в госизмене. Местонахождение Кабилы после вынесения приговора не раскрывается. На судебном процессе он не присутствовал, его интересы не представляли адвокаты.

Le Figaro отмечает, что хотя мораторий на исполнение смертных приговоров в республике был отменен в 2024 году, фактические казни с тех пор не проводились. Решение суда может быть обжаловано только в Кассационном суде и исключительно по процедурным основаниям.

Конфликт между Конго и Руандой обострился осенью 2022 года после наступления группировки М23 в восточных провинциях республики. В январе 2025 года повстанцы захватили город Гома. На этом фоне власти ДРК заявили о разрыве дипломатических отношений с Руандой. Группировка М23 была основана в 2012 году на базе Национального конгресса народной обороны и ставит целью защиту этнического меньшинства тутси.

