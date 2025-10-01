В Хабаровский край привезли бензин на фоне нехватки топлива

В Хабаровском крае для Советско-Гаванского и Ванинского районов отгрузили 200 тонн бензина на фоне отмеченного в регионе дефицита топлива. Об этом рассказали в министерстве энергетики региона.
«200 тонн разгружено и слито на нефтебазе, по мере необходимости доставляется на АЗС», — сказано в сообщении министерства. Его приводит ТАСС.
Сообщается, что завтра ожидается поступление дополнительной партии топлива в объеме 50 тонн. Предполагается, что данного количества будет достаточно для обеспечения нужд более чем на две недели.
Ранее в министерстве разъяснили, что повышенный спрос на топливо был вызван ценовыми колебаниями на бирже. В результате поставщики оказались не в состоянии закупать необходимые объемы топлива по приемлемым ценам, чтобы затем реализовывать его на автозаправочных станциях в розницу. Такая схема работы применяется в Советско-Гаванском и Ванинском районах региона. С момента приобретения топлива до его поступления на территорию проходит более двух недель, что негативно влияет на регулярность поставок. Для стабилизации ситуации компания-поставщик «АЗС Трансбункер» увеличила объем закупаемого топлива с учетом возросшего спроса.
В Советско-Гаванском и Ванинском районах введены ограничения на розничную продажу бензина. Отпуск топлива осуществляется не более 30 литров на один автомобиль, при этом продажа в канистры запрещена. Как сообщает администрация Советско-Гаванского района, у автозаправочных станций наблюдаются значительные очереди, состоящие из десятков автомобилей.
Ранее стало известно, что в России началась масштабная проверка того, как формируются цены на бензин. Министерство энергетики и региональные отделения ФАС отправили владельцам автозаправок запросы с требованием объяснить, почему подорожало топливо, а также предоставить данные о запасах бензина и перебоях с поставками. По словам пресс-службы ФАС, сейчас специалисты изучают полученную информацию и решают, есть ли нарушения. Уже вынесены предупреждения некоторым владельцам заправок, например в Тверской и Тюменской областях.
