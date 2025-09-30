Власти начали тотальную проверку цен на бензин

В России началась масштабная проверка ценообразования на бензин. Министерство энергетики и территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) направили владельцам автозаправочных сетей официальные запросы c требованием обосновать рост цен на топливо, а также предоставить сведения о запасах бензина и перебоях в поставках. Об этом журналистам сообщили участники рынка.
«Региональные органы власти (ФАС и Минэнерго — ред. URA.RU) за последние недели не раз выходили на представителей сетей АЗС с запросами обоснований роста цен на топливо или информации о его запасах», — заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Цитата по «Известиям».
В пресс-службе ФАС добавили, что анализируют полученные данные и выносят решения о наличии или отсутствии нарушений. По итогам проверки владельцам автозаправочных сетей уже выданы предупреждения, в частности в Тверской и Тюменской областях.
Территориальные органы анализируют документы о формировании стоимости топлива и обеспеченности им автозаправочных станций. Если будет выявлено экономически необоснованное повышение цен, компаниям грозят административные штрафы и предписания о снижении стоимости. В случае систематических нарушений ведомство может приостановить деятельность отдельных сетей.
Ранее сообщалось, что на территории Крыма установили фиксированные цены на топливо сроком на 30 дней. Также было введено ограничение на продажу бензина — не более 30 литров в одни руки. Соответствующие меры были приняты в ходе рабочего совещания с представителями нефтетрейдеров с целью стабилизации ситуации на топливном рынке.
