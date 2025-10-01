Спрос на поездки в Краснодарский край начал восстанавливаться

В Краснодарском крае начал восстанавливаться туристический спрос на поездки после продолжительного спада: доля региона в структуре гостиничных продаж выросла на 2% год к году. Об этом сообщили в системе управления гостиничными продажами Travelline. Интерес к поездкам начал расти после возобновления работы аэропорта Краснодара.
«Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований по России на 1–21 сентября 2025 года составила 13,07%, увеличившись год к году на 0,3 процентного пункта, или 2%», — следует из данных Travelline. Их приводит «Коммерсант». Сведения о динамике также подтвердили пресс-службы сервисов бронирования и представители Ассоциации туроператоров России (АТР).
По словам вице-президента АТР Сергея Ромашкина, восстановление было зафиксировано во второй половине сентября: «Спрос на размещение в Краснодаре вырос вдвое к концу августа», — пояснил он. В «Островке» добавили, что количество бронирований Краснодара на сентябрь—декабрь увеличилось на 4% год к году, Геленджика и Новороссийска — на 16%. Пресс-служба Travelline отметила, что за последние две недели продажи выросли на 3%.
Отмечается, что интерес туристов к Краснодарскому краю снизился из-за разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года, это привело к закрытию части пляжей и сокращению доли региона в структуре бронирований на июль—август сразу на 26,7% год к году.
Однако после открытия краснодарского аэропорта в сентябре спрос на поездки в Краснодарский край начал постепенно увеличиваться. На 1 октября уже запланированы 17 вылетов авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Азимут», «Уральские авиалинии», «Ютэйр» и Azur Air. В OneTwoTrip полагают, что открытие аэропорта дополнительно стимулировало поездки в Крым: здесь в сентябре число бронирований выросло на 66% год к году. Туристы чаще добираются до курортов полуострова на такси из Краснодара, несмотря на стоимость 10–15 тысяч рублей за поездку. Средняя цена за ночь размещения в Крыму в сентябре составила 5,2 тысячи рублей (+13%), а в Краснодарском крае — 5,7 тысячи рублей (+7%).
Аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности и возобновил работу только 11 сентября. До закрытия он обслуживал до пяти миллионов пассажиров в год и был ключевым транспортным узлом для туристов, посещающих курорты Азовского и Черного морей. Открытие аэропорта и запуск новых рейсов способствовали восстановлению турпотока в регион после продолжительного спада.
