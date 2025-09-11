Краснодарский аэропорт возобновил работу с 9:00 по московскому времени 11 сентября 2025 года после более чем трехлетнего перерыва, сообщил Минтранс России. Закрытый с февраля 2022 года по соображениям безопасности, аэропорт готов принимать рейсы, начиная с первого регулярного рейса «Аэрофлота» из Москвы 17 сентября. Куда именно будут совершаться полеты — в материале URA.RU.
Возобновление рейсов и маршруты
«Планируем в сентябре запустить прямые рейсы в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска», — сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Как сообщил он, к концу текущего месяца из Краснодара планируется возобновление международных авиарейсов. В расписании появятся рейсы в Дубай (аэропорт Аль-Мактум), Стамбул и Ереван.
Безопасность и режим работы
Минтранс подчеркнул, что безопасность полетов была тщательно проработана. «Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации», — сообщили в ведомстве. Возможность рейсов подтвердили специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения. Согласно данным Росавиации, аэропорт готов принимать и отправлять гражданские самолеты ежедневно с 9:00 до 19:00 по московскому времени с ограничением до пяти взлетно-посадочных операций в час, что обеспечивает безопасный режим работы.
Значение для региона
Открытие аэропорта Краснодара расширит транспортные возможности для жителей и бизнеса, а также сделает доступнее курорты Азовского и Черного морей, отметили в Минтрансе. До закрытия в 2021 году аэропорт обслужил рекордные пять млн пассажиров, что на 7,7% превысило «доковидный» уровень 2019 года. Тогда рейсы выполняли «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, «ЮТэйр», «Якутия», «Азимут» и другие компании.
Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин сообщил, что турпоток на курорты региона осенью может вырасти на 35%. Он добавил, что рост будет зависеть от количества рейсов и цен на билеты.
"Это очень хорошая новость для индустрии гостеприимства, которая может поменять весь расклад на бархатный туристический сезон и существенно укрепить позиции Краснодарского края, потерявшего часть туристов из-за Анапы" , — заявил Брагин. Его слова передает ТАСС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.