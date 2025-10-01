Вирус прогрессирует: врачи рассказали, кто больше всего подвержен инфекции Коксаки

С наступлением осени в России фиксируется рост заболеваемости вирусом Коксаки. Медики подчеркивают: сильнее всего подвержены инфекции дети до десяти лет.
«Заражению Коксаки сильнее всего подвержены дети до десяти лет», — пишет Baza. Особенно высокий уровень заболеваемости отмечается среди малышей 3-6 лет — именно этот возраст чаще всего посещает детские сады.
Вирус Коксаки передается несколькими способами:
- Контактным путем — через предметы, на которых осели вирусные частицы;
- Воздушно-капельным — при разговоре, кашле или чихании зараженного;
- Оральным путем — наиболее частый вариант заражения: через грязные руки, немытую пищу, зараженную воду.
Врачи отмечают, что вирус наиболее активно распространяется в осенний и весенний периоды. Случаи заболевания вирусом Коксаки фиксируются в разных регионах России: Уфа, Орел, Владимир, Тюмень, Новосибирск, Архангельская область, Красноярский край.
Вирус Коксаки — это энтеровирус, который вызывает острые инфекционные заболевания, преимущественно у детей. Наиболее известные проявления — высокая температура, сыпь на коже, язвы во рту и общее недомогание. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме, однако возможны осложнения, особенно у малышей.
