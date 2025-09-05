По Турции гуляет «опасный вирус»: стоит ли бояться заражения

Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке опасного вируса
Туристы, отдыхавшие в Турции, были госпитализированы
Туристы, отдыхавшие в Турции, были госпитализированы Фото:

Десятки туристов, отдыхавших в Турции, были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Пострадавшие испытывали недомогание, рвоту и высокую температуру

В то же время в Министерстве здравоохранения Турции опровергли информацию о вспышке опасного вируса среди российских туристов. Представители ведомства подчеркнули, что фиксируемые случаи считаются обычными для курортного сезона и не носят масштабного характера. Ситуация находится под контролем, а угрозы для жизни отдыхающих нет. Стоит ли бояться опасного вируса — подробнее в материале URA.RU.

В Турции десятки туристов подхватили инфекцию

В августе десятки российских туристов, отдыхавших в Турции, оказались в больницах с острой кишечной инфекцией, вызванной бактерией Vibrio. Вспышка заболевания была зафиксирована после купания на популярных пляжах Анталии и других курортных зонах Турции. Основными симптомами инфекции остаются рвота, высокая температура и слабость, а в тяжелых случаях требуется экстренная госпитализация и капельницы.

Первая вспышка вируса

Хоть и есть случаи заболевания, говорить о вспышке вируса в Турции пока рано
Фото:

В турецком отеле Sunlight Resort на юге страны в начале июня зафиксирована вспышка вируса Коксаки. Заболели как минимум 15 туристов из Москвы, включая детей. У всех отмечались характерные симптомы: сыпь, рвота и диарея. Информация о массовом заболевании российскими туристами появилась в начале сезона отпусков.

Была ли действительно вспышка вируса

Туроператоры не зафиксировали массовых жалоб туристов на загадочный вирус, который якобы распространяется на пляжах Турции. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Там отметили, что официальных данных о вспышке какого-либо вируса среди российских путешественников не поступало.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация на турецких курортах остается стабильной. В РСТ добавили, что поддерживают постоянный контакт с туроператорами и следят за ситуацией, чтобы оперативно информировать путешественников о любых изменениях.

Некоторые туристы жалуются на вирус

Туристы, вернувшиеся из Турции, столкнулись с симптомами вируса
Фото:

Российские туристы, вернувшиеся из Турции в начале сентября, сталкиваются с симптомами острого вирусного заболевания. Об этом поделились отдыхающие с журналистами URA.RU. После возвращения из популярных курортных зон у них отмечаются высокая температура, рвота, диарея и сильная слабость. Точная причина заболевания неизвестна, но туристы подозревают, что могли заразиться на территории отелей или во время купания в море. 

«Вирус каждый год есть и ни куда не делся. Единственное, в этом году вроде заболевших больше. Мы семьей в августе не подхватили, наверное, повезло», — поделилась одна из отдыхающих.

Минздрав Турции не подтвердил вспышку вируса

В министерстве здравоохранения Турции опровергли распространенные в СМИ сообщения о якобы вспышке опасного вируса, вызывающего сепсис на пляжах страны. Они подчеркнули, что ситуация не соответствует реальной ситуации.

«Нет, такой ситуации не наблюдается. М ы уже неоднократно делали заявления по этому поводу», — заявили в ведомстве.

