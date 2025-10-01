В Приморье задержаны подозреваемые в убийстве амурского тигра

Тигры относятся к особо охраняемым видам и находятся под защитой государства
Тигры относятся к особо охраняемым видам и находятся под защитой государства

В Приморье задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра — редкого и охраняемого вида, занесенного в Красную книгу России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Приморье полицейские задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра», — написала Волк в своем telegram-канале. Инцидент произошел 24 сентября на автодороге «Раздольное-Хасан». Сотрудники ГИБДД в ходе плановой проверки остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены останки животного.

Прокуратура Приморского края взяла расследование под особый контроль. По факту обнаружения частей тела тигра возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, а также охраняемых международными договорами.

