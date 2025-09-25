В Приморье в багажнике нашли расчлененного краснокнижного тигра

Прокуратура Приморья расследует дело после нахождения останков тигра в багажнике
В Приморье в багажнике авто обнаружили останки тигра, прокуратура взяла дело на контроль
В Приморье в багажнике авто обнаружили останки тигра, прокуратура взяла дело на контроль

Прокуратура Приморского края расследует уголовное дело по факту обнаружения частей тела тигра в багажнике автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту обнаружения частей тела тигра. <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве. Сообщение размещено в официальном telegram-канале прокуратуры. 

Инцидент произошел накануне, 24 сентября 2025 года, на автодороге «Раздольное-Хасан». Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и обнаружили останки, предварительно идентифицированные как части тела тигра.

В прокуратуре напомнили, что тигры относятся к особо охраняемым видам и находятся под защитой государства. Уничтожение редких животных, находящихся под угрозой исчезновения, наказывается вплоть до лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также лица, причастные к незаконной добыче. Ведутся следственные действия. 

В прошлом году в Приморье сообщалось об убийстве и расчленении амурского тигра. Амурский тигр внесен в Красную книгу. Всего в стране насчитывается около 750 тигров этого вида.

