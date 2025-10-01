Россия нарастит экспорт СПГ в Китай

РФ увеличит экспорт СПГ в Китай за счет проектов «Арктик СПГ 2» и «Сахалин 2»
Цивилев рассказал, как Россия увеличит экспорт СПГ в КНР
Цивилев рассказал, как Россия увеличит экспорт СПГ в КНР

Россия увеличит экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай за счет проектов «Арктик СПГ 2» и «Сахалин 2». Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По словам главы ведомства, сейчас между странами идет «серьезное совместное продвижение» по расширению поставок.

«Россия также планирует наращивать поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа в Китай, особенно с проектов „Арктик СПГ 2“ и „Сахалин 2“. Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет», — пояснил Цивилев. Об этом он заявил в интервью журналу «Эксперт».

Глава Минэнерго также отметил, что Россия активно развивает энергетические контакты не только с КНР, но и с Индией. Стороны провели значительную работу по переходу на расчеты в национальных валютах с обеими странами, отметил Цивилев.

