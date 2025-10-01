Россия нарастит экспорт СПГ в Китай

Россия увеличит экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай за счет проектов «Арктик СПГ 2» и «Сахалин 2». Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По словам главы ведомства, сейчас между странами идет «серьезное совместное продвижение» по расширению поставок.
«Россия также планирует наращивать поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа в Китай, особенно с проектов „Арктик СПГ 2“ и „Сахалин 2“. Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет», — пояснил Цивилев. Об этом он заявил в интервью журналу «Эксперт».
Глава Минэнерго также отметил, что Россия активно развивает энергетические контакты не только с КНР, но и с Индией. Стороны провели значительную работу по переходу на расчеты в национальных валютах с обеими странами, отметил Цивилев.
