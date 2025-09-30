Экологи убедились в эффективности экологической программы ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК, Челябинская область) с рабочим визитом побывали общественные инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Как сообщили в пресс-службе ММК, инспекторы осмотрели новые производственные объекты комбината и ознакомились с ходом реализации экологических программ предприятия.
«Экологическая политика ММК — открытая и прозрачная. Вся информация, которая важна для заинтересованных лиц, всегда доступна. Каждый год мы видим здесь что-то новое с точки зрения охраны природы, и стараемся эту информацию донести до контролирующих органов и до коллег на различных форумах. Одна из наших главных функций — ломать стереотипы об исключительно негативном влиянии производств на окружающую среду и доносить до общественности объективные данные», — прокомментировала визит на ММК общественный инспектор Жанна Зоркина.
Экологи-общественники ежегодно посещают комбинат, чтобы оценить природоохранные мероприятия компании. Их деятельность контролируется Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора.
Первым пунктом визита стала коксовая батареи № 12. Комплекс оснащен передовыми природоохранными сооружениями. В его составе — не имеющие аналогов в России установки, многократно снижающие выбросы диоксида серы и окислы азота. Безотходная технология сухого тушения коксующегося угля позволяет утилизировать тепло кокса, вырабатывая дополнительно до 40 МВт электроэнергии. Кроме того, комплекс оборудован замкнутой оборотной системой водоснабжения и биохимической установкой, очищающей до 300 кубометров стоков в час. Пуск КБ-12 в июле 2024 года остановил работу шести старых коксовых батарей, что позволило снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год.
Инспекторы также осмотрели введенную в строй летом этого года воздухоразделительную установку ММК. Объект обеспечил потребности ММК в продуктах разделения воздуха, снизил их себестоимость и повысил качество, позволив вывести из эксплуатации выработавшее ресурс оборудование. При этом на 7% уменьшился расход электроэнергии на производство кислорода.
В завершение представители инспекции побывали на смотровой площадке западного карьера горы Магнитной, где ведется биологический этап рекультивации. Общественники увидели, как техногенный ландшафт усилиями комбината превращается в живописный газон. Только за 8 месяцев текущего года рекультивировано 7 га карьера, до конца года планируется удвоить площадь рекультивированных в этом году земель. Экологи-общественники отметили открытость и эффективность природоохранной деятельности ММК.
