Сирены запустили в тестовом режиме
В Югре проверили систему оповещения населения. По всему региону 1 октября в тестовом режиме запустили сирены и громкоговорители, сообщило окружное МЧС.
«Без паники — все по плану. Сегодня в регионах проверят системы оповещения. Прозвучат сирены и громкоговорители», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сирена и голосовое оповещение прозвучало около 10:30. Информацию также передали по радио и телевидению.
