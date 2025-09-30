30 сентября 2025

МЧС назвало причину воя сирен в ХМАО. Видео

В ХМАО завыли сирены
В Югре проверили систему оповещения населения. По всему региону 1 октября в тестовом режиме запустили сирены и громкоговорители, сообщило окружное МЧС.

«Без паники — все по плану. Сегодня в регионах проверят системы оповещения. Прозвучат сирены и громкоговорители», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сирена и голосовое оповещение прозвучало около 10:30. Информацию также передали по радио и телевидению.

