Причиной пожара в жилом доме в Мюнхене стала семейная ссора

В Мюнхене (Германия) неизвестный мужчина, который ранее заложил взрывчатку в доме своих родителей и поджег здание, сделал это из-за семейной ссоры. Об этом сообщили немецкие полицейские.
«Согласно имеющимся данным, жилой дом был подожжен умышленно в рамках семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался», — сказано в сообщении полиции в соцсети X. По словам правоохранителей, еще один человек, причастный к инциденту, числится пропавши без вести.
В северной части Мюнхена ранним утром 1 октября произошла серия взрывов. Согласно предварительной информации, на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, при этом у одного из них зафиксированы огнестрельные ранения. По основной версии следствия, один из погибших мог установить взрывное устройство в доме своих родителей, поджечь здание, а затем покончить с собой. В настоящее время полиция оцепила территорию и настоятельно советует гражданам воздержаться от посещения данного района.
