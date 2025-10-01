Причиной пожара в жилом доме в Мюнхене стала семейная ссора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данным полицейских, еще один человек, причастный к инциденту, числится пропавшим без вести
По данным полицейских, еще один человек, причастный к инциденту, числится пропавшим без вести Фото:

В Мюнхене (Германия) неизвестный мужчина, который ранее заложил взрывчатку в доме своих родителей и поджег здание, сделал это из-за семейной ссоры. Об этом сообщили немецкие полицейские.

«Согласно имеющимся данным, жилой дом был подожжен умышленно в рамках семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался», — сказано в сообщении полиции в соцсети X. По словам правоохранителей, еще один человек, причастный к инциденту, числится пропавши без вести.

В северной части Мюнхена ранним утром 1 октября произошла серия взрывов. Согласно предварительной информации, на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, при этом у одного из них зафиксированы огнестрельные ранения. По основной версии следствия, один из погибших мог установить взрывное устройство в доме своих родителей, поджечь здание, а затем покончить с собой. В настоящее время полиция оцепила территорию и настоятельно советует гражданам воздержаться от посещения данного района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мюнхене (Германия) неизвестный мужчина, который ранее заложил взрывчатку в доме своих родителей и поджег здание, сделал это из-за семейной ссоры. Об этом сообщили немецкие полицейские. «Согласно имеющимся данным, жилой дом был подожжен умышленно в рамках семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался», — сказано в сообщении полиции в соцсети X. По словам правоохранителей, еще один человек, причастный к инциденту, числится пропавши без вести. В северной части Мюнхена ранним утром 1 октября произошла серия взрывов. Согласно предварительной информации, на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, при этом у одного из них зафиксированы огнестрельные ранения. По основной версии следствия, один из погибших мог установить взрывное устройство в доме своих родителей, поджечь здание, а затем покончить с собой. В настоящее время полиция оцепила территорию и настоятельно советует гражданам воздержаться от посещения данного района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...