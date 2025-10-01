Пермяк отсудил 327 тысяч рублей у «М.Видео» за сломанный айфон

Житель Кунгура (Пермский край) купил в магазине «М.Видео» Apple iPhone 12 за 67 тысяч рублей. Во время использования смартфона выяснилось, что он неисправен. Мужчина потребовал у магазина вернуть деньги. Но компания отказалась это делать. Тогда пермяк подал в суд, который обязал продавца выплатить покупателю 327,3 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Кунгурского городского суда, копия которого имеется в редакции URA.RU.
«Житель Кунгура купил в магазине ООО „МВМ“ смартфон Apple iPhone 12 за 67 тысяч рублей. В период гарантийного срока в товаре проявились недостатки. Пермяк обратился в магазин и потребовал вернуть деньги, а также заплатить компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей. Мужчина передал в магазин смартфон для проверки качества. Эксперты не выявили дефектов, и магазин отказался возвращать оплату. Тогда покупатель обратился в суд, и отсудил у продавца 327,3 тысячи рублей», — сказано в документах суда.
Уточняется, что айфон при разговоре сильно нагревался, сам выключался, иногда сеть пропадала, а приложения закрывались во время использования. Покупатель тоже решил проверить гаджет и отдал его в независимый сервисный центр. Там обнаружилось, что вышла из строя системная плата. Отремонтировать айфон невозможно, так как Apple не поставляет запчасти в Россию. Также эксперты отметили, что брак возник еще на производстве. Поэтому суд встал на сторону покупателя и заставил магазин выплатить стоимость телефона, неустойку — 102,5 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей, штраф — 89,8 тысячи рублей, а также возместить расходы на экспертизу — 18 тысяч рублей и услуги адвоката — 40 тысяч рублей.
