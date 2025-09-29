Пермяк отсудил у маркетплейса около 2 млн рублей из-за премиальных ноутбуков

Житель Кунгура (Пермский край) заказал на маркетплейсе «Мегамаркет» два премиальных ноутбука MSI Raider GE и один Acer Predator Helios PH. Общая стоимость трех гаджетов составила 115 тысяч рублей, но заказ был отменен. Тогда мужчина обратился в суд, чтобы маркетплейс выплатил ему компенсацию. Об этом сказано в решении Кунгурского городского суда Пермского края, копия которого имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Мужчина на „Мегамаркете“ у ООО „Авторадуга 124“ заказал три ноутбука и заплатил за них 115 тысяч рублей. Но продавец в одностороннем порядке отказался от исполнения договора купли-продажи. Пермяк обратился к маркетплейсу, который не ответил на сообщение. Суд посчитал, что сайт нарушил права мужчины, как потребителя, на получение полностью оплаченного товара, и решил взыскать с маркетплейса в пользу покупателя 1,9 млн рублей», — сказано в решении суда.
Уточняется, что после отмены заказа, мужчине вернули оплаченные деньги. Но у других продавцов ноутбук MSI Raider GE стоит 428 тысяч рублей за штуку, а Acer Predator Helios PH — 463 тысячи рублей. Пермяк посчитал, что отмена его дешевого заказа незаконна, и написал претензию в ООО «Авторадуга 124». Ему сообщили, что с 2023 года компания занимается розничной продажей запчастей для автомобилей и на маркетплейсах не зарегистрирована. Суд решил, что в отмене заказа виноват маркетплейс, а не продавец, поэтому обязал сайт выплатить мужчине разницу между оплаченной стоимостью ноутбуков и фактической — 1,2 млн рублей, компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей и штраф — 626 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяк отсудил у AliExpress более 700 тысяч рублей. Мужчина потребовал маркетплейс возместить расходы за сломанный ноутбук.
