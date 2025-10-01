Маньяк, зверски расправлявшийся с женщинами в Алтайском крае, отправится за решетку

Житель Алтайского края получил 25 лет за 11 убийств и изнасилования
Серийный маньяк, убивавший абитуриенток в Алтайском крае, приговорен к 25 годам
Серийный маньяк, убивавший абитуриенток в Алтайском крае, приговорен к 25 годам Фото:

В Алтайском крае вынесен приговор серийному убийце Виталию Манишину, совершившему 11 убийств и ряд изнасилований в конце 1990-х и 2000-х годах. Преступления, жертвами которых стали абитуриентки и их родственники, долгое время оставались нераскрытыми, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Следователями СК была собрана неопровержимая доказательственная база причастности Манишина к каждому эпизоду преступной деятельности. Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении telegram-канала СУ СК России по Алтайскому краю.

Маньяк был задержан лишь в мае 2023 года. В ходе следствия его причастность установили не только к убийству 17-летней девушки в 1989 году, но и к еще десяти эпизодам в 1999 и 2000 годах. Манишин подробно рассказал о своих преступлениях и показал места, где сокрыл тела жертв. В одном из указанных им мест были обнаружены костные останки 16-летней девушки.

Как установило следствие, преступник знакомился с абитуриентками барнаульских вузов и их матерями. Он представлялся человеком с связями, способным решить вопросы с поступлением. Обманом он вывозил жертв в безлюдные места, где совершал изнасилования, после чего большинство из них душил и скрывал тела. Похожим образом летом 2000 года он убил женщину, забрав у нее 9 тысяч рублей за якобы помощь в поступлении ее дочери.

Ранее в России уже выносились приговоры серийным убийцам, совершавшим преступления в 1990-х и 2000-х годах. Так, Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», был осужден на пожизненное заключение за убийство 49 человек, а в 2025 году его причастность установили еще к 11 эпизодам в Москве.

