«Битцевский маньяк» сделал неожиданное заявление из колонии

Осужденный на пожизненное заключение Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», пожаловался на потерю времени при судебном рассмотрении его заявления о переводе из исправительной колонии «Полярная сова» в другое учреждение, расположенное ближе к Москве. Об этом говорится в материалах суда.
«Разрешение вопроса через суд привело к значительной трате моего времени — нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения моих болезней», — написано в документах. Текст передает РИА Новости.
В середине июня суд отказал в удовлетворении иска маньяку Александру Пичушкина, который обращался с просьбой о переводе в исправительное учреждение, находящееся ближе к месту проживания его матери. Осужденный ссылался на наличие у него проблем со здоровьем, не позволяющих пребывать в колонии, расположенной в регионе с неблагоприятными климатическими условиями. Однако проведенная судебная проверка медицинской документации не подтвердила наличие заболеваний, препятствующих содержанию в указанной колонии.
Александр Пичушкин, признанный виновным в убийстве 49 человек, совершал свои преступления в период с 1990-х по 2000-е годы, преимущественно на территории Битцевского лесопарка в Москве. Его жертвами становились лица, находившиеся в состоянии, исключающем возможность сопротивления: пожилые люди, несовершеннолетние, инвалиды, а также лица с психическими отклонениями. Преступления отличались исключительной жестокостью.
В октябре 2007 года Московский городской суд, опираясь на обвинительный вердикт коллегии присяжных, назначил Пичушкину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, осужденный признан вменяемым, однако у него диагностировано шизопатическое расстройство, проявляющееся в патологическом влечении к убийствам с элементами садизма.
В начале апреля 2025 года Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о выявлении причастности Пичушкина к еще 11 эпизодам убийств мужчин и женщин в московском районе Северное Бутово. Сам Пичушкин выразил готовность дать признательные показания по новым эпизодам.
