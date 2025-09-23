Европейские страны готовятся к оккупации Молдавии. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР РФ).
«Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте СВР РФ.
По информации Службы внешней разведки, ввод войск в страну планируется осуществить на более позднем этапе. С этой целью предполагается инициировать вооруженные провокации против Приднестровья, а также российских военных подразделений, дислоцированных в данном регионе, чтобы создать необходимый повод для вмешательства. В качестве вероятного времени реализации этих действий рассматривается период проведения выборов в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики, намеченных на 30 ноября текущего года.
Аналогичный сценарий неоднократно моделировался в рамках военных учений НАТО, проходивших на территории Румынии, и может быть применен после парламентских выборов в Молдавии, намеченных на 28 сентября. По информации СВР РФ, представители Евросоюза выражают опасения, что масштабные фальсификации результатов голосования, которые готовят Брюссель и Кишинев, могут спровоцировать массовые протесты среди молдавских граждан, стремящихся отстоять свои права. В таком случае, по обращению президента Майи Санду, вооруженные силы европейских стран будут обязаны вмешаться с целью подавления недовольства населения и обеспечения установления нового режима «под вывеской евродемократии».
«На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский „десант“ в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу», — сказано в сообщении СВР РФ.
В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. В них будут участвовать 23 кандидата: 15 партий, четыре блока и четверо независимых. За выборами внимательно следят во всем мире, потому что их итог повлияет на политику страны на долгие годы. Особенно важно, каким будет курс Молдовы — в сторону России или Запада. В самой стране растет противостояние между сторонниками пророссийского и проевропейского пути. Политологи считают, что независимо от того, кто победит, есть риск, что события в Молдавии могут развиваться по сценарию Украины после Майдана.
