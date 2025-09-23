Брюссель готов ввести войска НАТО в Молдавию сразу после выборов
Европа фактически готовится к оккупации Молдавии, пытаясь удержать страну на пути русофобии. По информации Службы внешней разведки России (релиз есть в распоряжении URA.RU), в Брюсселе рассматривается даже вариант введения войск в Молдавию. Первая группа военных уже прибыла в Одессу. Другие заявления СВР о ситуации в республике — в материале URA.RU.
- В Румынии, возле границы с Молдавией, концентрируются подразделения вооруженных сил государств НАТО. Планируется «десант» в Одесскую область для устрашения Приднестровья, где преобладают пророссийские настроения. По оперативной информации, в Одессу уже прибыли военнослужащие из Франции и Великобритании — и это только первая группа. Аналогичный сценарий уже отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии.
- План по оккупации может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября, если недовольные итогами выборов (которые, по данным СВР, будут сфальсифицированы в пользу действующего президента Майи Санду) граждане устроят акции протеста. Брюссель будет ожидать запроса Санду, чтобы ввести в страну вооруженные силы европейских государств.
- Если развитие ситуации после выборов не потребует внешнего вмешательства, Брюссель намерен ввести войска позже. Предлогом может стать организованные им вооруженные провокации против Приднестровья и размещенных в этом регионе российских войск. Возможным сроком операции называется период выборов в Верховный совет ПМР — 30 ноября.
- В СВР отмечают, что планы ЕС по захвату Молдавии появились на фоне провала инициативы о размещении войск «коалиции желающих» на Украине, в части, подконтрольной киевскому режиму. Поскольку такие действия могут вызвать прямое столкновение с Россией, европейцы предпочли «отыграться на маленькой Молдавии». «Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», — отметили в СВР.
