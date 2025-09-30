В ЕС предложили новый план по замороженным российским активам

В ЕС предложили обменять российские активы на облигации для Украины
Евросоюз хочет потратить замороженные российские активы на помощь Украине, при этом речи о конфискации не идет
Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый план использования замороженных российских активов на сумму €140 млрд. Как сообщает европейское издание Politico со ссылкой на проект итогового заявления неформального саммита ЕС в Копенгагене, который состоится 1 октября, ЕК предложит обменять эти средства на бескупонные облигации для последующей передачи Украине.

«Евросоюз продолжает искать законные механизмы использования доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине без нарушения международного права», — говорится в заявлении ЕК. Ведомство подчеркивает, что речь идет не о конфискации, а о временном использовании замороженных средств для финансирования кредитов.

Согласно уточненной информации, большая часть суверенных российских активов — свыше €200 млрд — находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии. Представители Euroclear ранее неоднократно выступали против использования этих средств, предупреждая, что подобные действия могут привести к судебным искам со стороны России и ответным мерам по изъятию европейских активов за рубежом.

Ранее, 10 сентября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прямой конфискации замороженных российских активов не будет, о чем писал RT. Она подчеркнула, что целью является использование доходов от этих средств для поддержки Украины. Российские власти считают подобные шаги незаконными.

