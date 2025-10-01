Орбан: Третья мировая война может начаться в любой момент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Третья мировая война может начаться в любой момент, если одна из крупных держав допустит ошибку. Свое предупреждение политик сделал в интервью венгерскому радио.
«Третья мировая война может начаться в любой момент, если кто-то из крупных держав „допустит ошибку“», — заявил Орбан как сообщает European Council. Заявление прозвучало на фоне обострения международной обстановки. Премьер-министр Венгрии неоднократно выступал с критикой политики западных стран в отношении конфликта на Украине, предупреждая о рисках его эскалации.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт вокруг Украины уже не представляет угрозы начала третьей мировой войны, подчеркивая свою заинтересованность в прекращении боевых действий и изменении подхода США к урегулированию ситуации. Трамп также сообщал о встрече с президентом России Владимиром Путиным и отмечал, что считает своей задачей остановить конфликт и сократить число жертв.
