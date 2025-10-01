В челябинском заксобрании упразднят три комитета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число руководящих должностей в ЗСО сократится
Число руководящих должностей в ЗСО сократится Фото:

В законодательном собрании Челябинской области нового созыва станет на три комитета меньше, чем в предыдущем созыве. Информация об этом содержится в проекте постановления ЗСО, размещенном на сайте заксобрания.

«Образовать следующие комитеты законодательного собрания: комитет по бюджету и налогам; комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; комитет по аграрной политике и природопользованию; комитет по экономической политике и предпринимательству; комитет по промышленной политике; комитет по социальной политике; комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению», — говорится в проекте постановления.

В прежнем созыве комитетов было десять. Это комитет по бюджету и налогам; по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению; по регламенту, депутатской этике и информационной политике; по экологии и природопользованию; по экономической политике и предпринимательству; по аграрной политике; по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; по социальной политике; по молодежной политике, культуре и спорту; по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

Таким образом, теперь функции комитета по экологии и природопользования передаются комитету по аграрной политике. Вопросы комитета по молодежной политике перейдут в ведение комитета по соцполитике. А комитет по регламенту просто упразднят.

Нововведение приведет к сокращению числа постов руководителей комитетов. Вопрос будет рассмотрен на первом заседании заксобрания нового созыва, которое состоится 2 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В законодательном собрании Челябинской области нового созыва станет на три комитета меньше, чем в предыдущем созыве. Информация об этом содержится в проекте постановления ЗСО, размещенном на сайте заксобрания. «Образовать следующие комитеты законодательного собрания: комитет по бюджету и налогам; комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; комитет по аграрной политике и природопользованию; комитет по экономической политике и предпринимательству; комитет по промышленной политике; комитет по социальной политике; комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению», — говорится в проекте постановления. В прежнем созыве комитетов было десять. Это комитет по бюджету и налогам; по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению; по регламенту, депутатской этике и информационной политике; по экологии и природопользованию; по экономической политике и предпринимательству; по аграрной политике; по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; по социальной политике; по молодежной политике, культуре и спорту; по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Таким образом, теперь функции комитета по экологии и природопользования передаются комитету по аграрной политике. Вопросы комитета по молодежной политике перейдут в ведение комитета по соцполитике. А комитет по регламенту просто упразднят. Нововведение приведет к сокращению числа постов руководителей комитетов. Вопрос будет рассмотрен на первом заседании заксобрания нового созыва, которое состоится 2 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...