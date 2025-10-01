В Москве по делу о фейках задержали депутата от «Яблока» Круглова

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Максима Круглова, подозреваемого в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Сообщение об этом опубликовано Следственным Комитетом России.
«Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников ЦПЭ МВД России по г. Москве»,— уточняется в telegram-канале Столичного СК. По данным следствия, в апреле 2022 года Круглов разместил в своем телеграм-канале заведомо ложные сведения о действиях российской армии в отношении мирного населения Украины. Материал был доступен для неограниченного круга лиц.
Подозреваемый был задержан и в ближайшее время его доставят в следственное управление. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве.
Ранее в России возбуждались уголовные дела по схожим статьям о распространении ложной информации и участии в деятельности, признанной террористической, в том числе против жителей других регионов, связанных с подготовкой преступлений по заданию украинских спецслужб. В частности, в июне 2025 года был задержан житель Димитровграда, подозреваемый в подготовке покушения на общественного деятеля Владимира Соловьева, а дело против него было передано в суд.
