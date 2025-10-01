Суд арестовал сотрудника банка, зарезавшего свою начальницу

Бывший сотрудник одного из московских банков Сбер арестован по обвинению в убийстве своей начальницы до 29 ноября. Решение об избрании меры пресечения 1 октября принял Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщают журналисты из зала суда. Прокуратура Москвы также подтвердила информацию об аресте. Инцидент произошел накануне.
«С учетом позиции прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве женщины в отделении банка на ул. Автозаводская», — передает прокуратура в своем telegram-канале. По данным следствия, обвиняемый напал на руководителя отдела во время рабочего дня и нанес ей несколько ножевых ранений.
Мужчина был задержан на месте происшествия сотрудниками полиции. В прокуратуре Москвы также уточнили, что задержанный полностью признал свою вину и объяснил свои мотивы стрессовым состоянием.
Бывший сотрудник банка напал на заместителя руководителя филиала Сбера на Автозаводской улице днем 30 сентября. Женщина скончалась на месте от полученных ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Отмечается, что у обвиняемого был давний конфликт с убитой.
