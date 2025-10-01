Эксперт объяснил, что грозит Собчак из-за долгов за коммуналку

Дмитрий Бондарь: Ксении Собчак грозит запрет на выезд из-за долгов за ЖКХ
Собчак могут запретить выезд за границу и арестовать имущество из-за долгов за ЖКУ, сообщил эксперт Дмитрий Бондарь
Собчак могут запретить выезд за границу и арестовать имущество из-за долгов за ЖКУ, сообщил эксперт Дмитрий Бондарь Фото:

Ксении Собчак грозит принудительное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги, включая возможный запрет на выезд за границу и арест имущества. Такие последствия наступят, если суд удовлетворит иски о взыскании задолженности, сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если суд удовлетворит требования истца, то решение передается судебным приставам для принудительного исполнения. Последствия могут быть серьезными: списание денег с банковских счетов, удержание части дохода, а при значительной сумме долга — даже запрет на выезд за границу и арест имущества», — пояснил Дмитрий Бондарь для Общественная Служба Новостей.

Ранее на портале мировых судей Москвы появилась информация о трех исках к Собчак от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы о взыскании платы за жилье и коммунальные услуги. Сама журналистка утверждает, что не получала уведомлений о судебных разбирательствах.

Эксперт пояснил, что процедура взыскания долгов за ЖКУ проходит по стандартной схеме: при возникновении просрочки начисляются пени, затем направляется претензия, а при отсутствии оплаты — подается иск в суд. Для взыскания таких долгов часто используется упрощенный порядок через судебный приказ.

Бондарь посоветовал собственникам, столкнувшимся с подобными требованиями, тщательно проверять начисления в квитанциях и не доводить дело до суда. «Лучше попытаться договориться о рассрочке платежа. Это позволит избежать дополнительных расходов в виде госпошлины и исполнительского сбора», — резюмировал специалист.

Ранее в мировой судебный участок №205 города Москвы поступили три иска к журналистке Ксении Собчак с требованиями о взыскании задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг. Данный факт был официально подтвержден в суде.

