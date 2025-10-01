01 октября 2025

Последняя работа Тиграна Кеосаяна станет доступна для онлайн-просмотра

Последнюю работу режиссера и продюсера Тиграна Кеосаяна можно будет посмотреть онлайн на популярных платформах. Об этом сообщила его вдова Маргарита Симоньян.

«Завтра фильм Тиграна „Семь дней Петра Семеныча“ выйдет на платформах „Иви“ и Okko. Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — сообщается в telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома».

Ранее Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, на церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном в Москве прочла в его честь стихотворение. Она раскрыла, что сама сейчас борется с раком.

