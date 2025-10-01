01 октября 2025

Пермский край продал Китаю десятки тысяч кубометров леса

Из Пермского края в Китай вывезли более 77 тысяч кубометров лесоматериалов
Россельхознадзор проконтролировал экспорт леса из Прикамья в Китай
Россельхознадзор проконтролировал экспорт леса из Прикамья в Китай Фото:

За девять месяцев 2025 года из Пермского края вывезли в Китай более 77 тысяч кубометров лесоматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С января по сентябрь 2025 года из Пермского края экспортировали 77,4 тысячи кубометров хвойных лесоматериалов в Китай. Только 29 сентября Россельхознадзор проверил партию свыше одной тысячи кубометров древесины, предназначенной для поставки в КНР»,— рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.

Уточняется, что вся продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль в пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года из Пермского края было вывезено более 215 тысяч кубометров лесоматериалов в различные регионы России, а также за рубеж — в сентябре впервые отправили партию древесины в Палестину. Экспорт осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом при обязательном оформлении карантинных сертификатов и прохождении фитосанитарного контроля.

