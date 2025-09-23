Сотни тысяч кубометров леса вывезли из Пермского края с начала года

С начала текущего года из Прикамья в различные регионы страны было направлено более 200 тысяч кубических метров древесины хвойных и лиственных пород. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«С 1 января по 23 сентября 2025 года из Пермского края вывезено 215,1 тысячи кубометров лесоматериалов. Продукция поставлялась в Астраханскую, Кировскую, Нижегородскую, Московскую, Челябинскую, Ростовскую области, Республики Татарстан, Крым, Марий Эл, Удмуртию и другие регионы», — указано на сайте ведомства.
В отчетном периоде был оформлен 2891 карантинный сертификат. Материалы доставляли адресатам автомобильным и железнодорожным транспортом.
URA.RU уже рассказывало, что в сентябре пермский лес впервые отправили в Палестину. Объем партии составил 120 кубометров.
