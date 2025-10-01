В Дагестане глава региона потребовал ответственных мер после избиения школьников в Махачкале

Родители несовершеннолетних, причастных к избиению сверстников возле одной из школ Махачкалы, должны быть привлечены к ответственности. Такое заявление сделал глава Дагестана Сергей Меликов.
«Меня глубоко возмутил инцидент, произошедший на территории махачкалинской школы, где группа подростков совершила нападение на двух ровесников. Родители, воспитавшие участников этого происшествия, должны понести наказание. Ответственность также должна быть возложена на образовательные учреждения, выпускниками которых являются фигуранты скандального видео. Мы все обязаны уделять больше внимания воспитанию детей, вести с ними диалог и формировать у них правильные ценности», — отметил Меликов в своем telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что несовершеннолетние должны осознать неизбежность ответственности за свои поступки. Он отметил, что в его школьные годы конфликты случались, но бить толпой одного «считалось подлым и гнусным и таким не подавали руки».
По данным Меликова, сотрудники полиции оперативно отреагировали на произошедшее. Все участники инцидента были доставлены в отдел внутренних дел и понесут заслуженное наказание.
Ранее в МВД по Дагестану сообщили, что шесть человек, принимавших участие в массовой драке, были доставлены в полицию, один из подростков с различными травмами госпитализирован. По данному факту проверку начали прокуратура республики и следственное управление СК по региону.
Ранее глава Дагестана разбирался, почему Махачкала оказалась не готова к потопам. По данным региональных властей, ливни затопили несколько центральных улиц и вызвали перебои в работе коммунальных служб. Специалисты отмечают, что существующая система ливневой канализации города не справляется с объемом осадков, что усугубляет ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.