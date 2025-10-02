Семьи в Германии переплатили тысячи евро за электроэнергию из-за украинского кризиса

Немецкие домохозяйства переплатили тысячи евро за электричество и газ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рост цен на энергоносители ударил по карману немцев
Рост цен на энергоносители ударил по карману немцев Фото:

С начала украинского конфликта немецкие домохозяйства переплатили за электричество и газ тысячи евро. Это связано с высоким ростом цен на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Такие данные приводит портал Verivox.

«Семьи из четырех человек переплатили 4815 евро за газ и 1149 евро за электроэнергию с 2022 по 2025 год. Для семей из трех человек допрасходы за этот период составили 4376 и 1016 евро, соответственно. Живущие вдвоем жители ФРГ переплатили 2947 и 821 евро, а одинокие немцы — 1264 и 500 евро», — публикует газета Bild исследование портала Verivox.

Экономика Германии, переживающая спад, второй год подряд показывает снижение ВВП — в 2024 году на 0,2%. В Москве неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов привел к росту цен и зависимости от посредников.

Ранее Германия столкнулась с масштабным энергетическим кризисом после подрыва газопроводов «Северный поток» в 2022 году, что привело к прекращению поставок российского газа, росту цен на энергоносители и совокупным потерям экономики более 160 млрд евро. Эти события спровоцировали деиндустриализацию, увеличение безработицы и обсуждение сокращения социальных пособий в условиях бюджетного дефицита.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала украинского конфликта немецкие домохозяйства переплатили за электричество и газ тысячи евро. Это связано с высоким ростом цен на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Такие данные приводит портал Verivox. «Семьи из четырех человек переплатили 4815 евро за газ и 1149 евро за электроэнергию с 2022 по 2025 год. Для семей из трех человек допрасходы за этот период составили 4376 и 1016 евро, соответственно. Живущие вдвоем жители ФРГ переплатили 2947 и 821 евро, а одинокие немцы — 1264 и 500 евро», — публикует газета Bild исследование портала Verivox. Экономика Германии, переживающая спад, второй год подряд показывает снижение ВВП — в 2024 году на 0,2%. В Москве неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов привел к росту цен и зависимости от посредников. Ранее Германия столкнулась с масштабным энергетическим кризисом после подрыва газопроводов «Северный поток» в 2022 году, что привело к прекращению поставок российского газа, росту цен на энергоносители и совокупным потерям экономики более 160 млрд евро. Эти события спровоцировали деиндустриализацию, увеличение безработицы и обсуждение сокращения социальных пособий в условиях бюджетного дефицита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...