С начала украинского конфликта немецкие домохозяйства переплатили за электричество и газ тысячи евро. Это связано с высоким ростом цен на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Такие данные приводит портал Verivox.
«Семьи из четырех человек переплатили 4815 евро за газ и 1149 евро за электроэнергию с 2022 по 2025 год. Для семей из трех человек допрасходы за этот период составили 4376 и 1016 евро, соответственно. Живущие вдвоем жители ФРГ переплатили 2947 и 821 евро, а одинокие немцы — 1264 и 500 евро», — публикует газета Bild исследование портала Verivox.
Экономика Германии, переживающая спад, второй год подряд показывает снижение ВВП — в 2024 году на 0,2%. В Москве неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов привел к росту цен и зависимости от посредников.
Ранее Германия столкнулась с масштабным энергетическим кризисом после подрыва газопроводов «Северный поток» в 2022 году, что привело к прекращению поставок российского газа, росту цен на энергоносители и совокупным потерям экономики более 160 млрд евро. Эти события спровоцировали деиндустриализацию, увеличение безработицы и обсуждение сокращения социальных пособий в условиях бюджетного дефицита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.