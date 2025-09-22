Германия понесла ущерб на 160 млрд евро от подрыва «Северных потоков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прошло почти три года с момента диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2»
Прошло почти три года с момента диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Германия понесла совокупные потери в размере более 160 млрд евро из-за подрыва газопроводов «Северный поток», что привело к энергетическому кризису, росту безработицы и рискам сокращения социальных выплат. При этом Берлин продолжает скрывать детали расследования, а Россия готовит обращение в Международный суд ООН.

«Суммарные потери Германии от прекращения поставок российского газа через „Северный поток“ превысили 160 млрд евро. Остановка дешевых поставок энергоресурсов спровоцировала рост цен на электроэнергию (на 31% с 2021 года) и отопление (на 61%), а также усилила тенденции деиндустриализации. Крупные немецкие компании, включая BASF, Siemens Energy и Volkswagen, начали перенос производств в США, что привело к рекордному уровню безработицы — 3,02 млн человек в августе 2025 года», — сообщают «Известия» со ссылкой на бундестаг.

Эксперты отмечают, что кризис носит структурный характер, как ранее признал канцлер ФРГ. Власти рассматривают возможность сокращения социальных пособий из-за бюджетного дефицита. 

Россия готовит обращение в Международный суд ООН, привлекая внимание к саботажу расследования со стороны европейских стран. В МИД РФ подчеркивают, что теракты на «Северных потоках» остаются безнаказанными из-за политизированной позиции Запада.

Подрыв газопроводов (двух веток «Северного потока» и одной «Северного потока — 2») в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура Германии приступила к расследованию случившегося 10 октября.

В этом же году следственные действия запустили Дания и Швеция, которые впоследствии завершили их «из-за недостатка оснований» для возбуждения уголовного дела. Что касается немецкого расследования, то Берлин отказывается раскрывать детали расследования подрыва газопроводов, несмотря на требования оппозиции и российских властей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия понесла совокупные потери в размере более 160 млрд евро из-за подрыва газопроводов «Северный поток», что привело к энергетическому кризису, росту безработицы и рискам сокращения социальных выплат. При этом Берлин продолжает скрывать детали расследования, а Россия готовит обращение в Международный суд ООН. «Суммарные потери Германии от прекращения поставок российского газа через „Северный поток“ превысили 160 млрд евро. Остановка дешевых поставок энергоресурсов спровоцировала рост цен на электроэнергию (на 31% с 2021 года) и отопление (на 61%), а также усилила тенденции деиндустриализации. Крупные немецкие компании, включая BASF, Siemens Energy и Volkswagen, начали перенос производств в США, что привело к рекордному уровню безработицы — 3,02 млн человек в августе 2025 года», — сообщают «Известия» со ссылкой на бундестаг. Эксперты отмечают, что кризис носит структурный характер, как ранее признал канцлер ФРГ. Власти рассматривают возможность сокращения социальных пособий из-за бюджетного дефицита.  Россия готовит обращение в Международный суд ООН, привлекая внимание к саботажу расследования со стороны европейских стран. В МИД РФ подчеркивают, что теракты на «Северных потоках» остаются безнаказанными из-за политизированной позиции Запада. Подрыв газопроводов (двух веток «Северного потока» и одной «Северного потока — 2») в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура Германии приступила к расследованию случившегося 10 октября. В этом же году следственные действия запустили Дания и Швеция, которые впоследствии завершили их «из-за недостатка оснований» для возбуждения уголовного дела. Что касается немецкого расследования, то Берлин отказывается раскрывать детали расследования подрыва газопроводов, несмотря на требования оппозиции и российских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...