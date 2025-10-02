Рютте поругался с премьером Эстонии из-за российских МиГ-31

Марк Рютте повысил голос на премьера Эстонии из-за реакции на полет МиГ-31
Марк Рютте повысил голос на премьера Эстонии из-за реакции на полет МиГ-31 Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос во время дискуссии с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом о реакции на полет российских МиГ-31. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала, предупредив, что НАТО должна быть осторожной в том, как часто подавать сигнал тревоги», — сказано в сообщении Fox News. Новость опубликована на сайте телеканала.

Ситуация обострилась после заявления эстонских властей о том, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство страны. В ответ на инцидент два итальянских F-35 из состава патрулирующих сил НАТО были подняты в небо. Минобороны России опровергло заявления Эстонии, уточнив, что полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не сопровождался нарушениями границ других государств. Ведомство подчеркнуло, что это подтверждено средствами объективного контроля.

