НАТО пообещала решительный ответ в случае нарушения ее воздушных границ

Североатлантический альянс пообещал решительный ответ в случае нарушения воздушных границ после инцидента с истребителями в небе над Эстонией. Об этом говорится на официальном сайте НАТО.
«Ответ НАТО <...> и впредь будет решительным», — говорится в документе. В заявлении отмечается, что НАТО будет укреплять свои оборонительные возможности, в том числе посредством эффективной противовоздушной обороны. Альянс подчеркивает, что готов использовать весь арсенал инструментов — как военных, так и невоенных — для защиты своих воздушных границ и сдерживания потенциальных угроз с любых направлений.
Поводом для экстренных консультаций стран-членов НАТО стала ситуация, произошедшая 19 сентября. По утверждению эстонских властей, три якобы российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. В связи с этим премьер-министр Эстонии Кристен Михал инициировал консультации в рамках статьи 4 Североатлантического договора.
Минобороны РФ, в свою очередь, категорически опровергло обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии. В официальном заявлении ведомства говорится, что три российских МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет, по утверждению российских военных, проходил строго по согласованной воздушной трассе и в полном соответствии с международными правилами, что подтверждено средствами объективного контроля.
