Сотни тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026-м

Более 700 тысяч россиян смогут получить свои пенсионные накопления единовременно в 2026 году. Об этом говорится в проекте бюджета Социального фонда России (СФР) на 2026–2028 годы.
Речь идет о взносах, замороженных с 2014 года — право на выплату появится у женщин с 55 и мужчин с 60 лет, если сумма накоплений не превышает установленный лимит. «Средний размер единовременной выплаты в 2026 году составит порядка 68 тысяч рублей, однако максимальная сумма может достигнуть 440 тысяч», — сообщили «Известия», ссылаясь на материалы к проекту бюджета СФР.
Выплаты полагаются тем, у кого расчетная накопительная пенсия не превышает 10% прожиточного минимума пенсионеров — в 2026 году это 1,6 тысячи рублей в месяц. В документах СФР отмечено, что чаще всего россияне выбирают получение накоплений именно единовременной выплатой.
По подсчетам фонда, в следующем году такой возможностью воспользуются 706 тысяч человек. Еще 153 тысячи получателей оформят накопительную пенсию — ежемесячные выплаты бессрочно, а 41 тысяча — срочную пенсионную выплату с равными платежами на выбранный срок, не менее 10 лет. При этом суммы на индивидуальных счетах продолжают увеличиваться за счет инвестирования уже сформированных накоплений.
Порог для единовременного получения средств определяется исходя из прожиточного минимума пенсионера и периода выплаты пенсии — в 2026 году это 270 месяцев (22,5 года). Если расчетная ежемесячная выплата выходит ниже 10% прожиточного минимума, накопления можно забрать полностью. Размер выплат зависит от стажа, зарплат и суммы отчислений каждого гражданина.
Ранее сообщалось, что в России действует система адресной социальной поддержки пенсионеров: государство гарантирует выплату пенсии всем гражданам вне зависимости от трудового стажа, а размер социальных пенсий и надбавок ежегодно индексируется и доводится до уровня прожиточного минимума. С 2025 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 15 250 рублей, а для граждан без необходимого стажа предусмотрены специальные выплаты через Социальный фонд России.
