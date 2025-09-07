Назван размер пенсии для россиян, которые никогда не работали или работали мало

В России граждане, которые никогда официально не работали или не набрали необходимого трудового стажа, имеют право на получение социальной пенсии по старости. Ее размер в 2025 году составляет 8 824 рубля, при этом благодаря дополнительным выплатам пенсия автоматически увеличится до прожиточного минимума. Об этом рассказала исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина.
«Пенсионную выплату повышают до федерального прожиточного минимума пенсионера, в 2025 году это 15 250 рублей. А если в регионе, где проживает пенсионер, этот показатель выше, то до регионального», — отметила Пальшина в материале для РБК. По ее словам, выплаты назначаются тем, чей трудовой стаж менее 15 лет или у кого накоплено меньше 30 пенсионных баллов. Оформить такую пенсию можно через Социальный фонд России, МФЦ или портал «Госуслуги». Сама пенсия без учета дополнительных выплат составляет 8 824 рубля на 2025 год.
При этом, обратила внимание эксперт, выплата для неработающих граждан назначается на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия. Таким образом, государство гарантирует минимальный уровень дохода для всех пожилых россиян, даже если у них нет стажа работы, подытожила она.
В «СберНПФ» напомнили, что в России действует принцип адресной социальной поддержки: государство гарантирует получение пенсии всем гражданам, вне зависимости от их трудовой истории. При этом условия назначения и суммы выплат регулируются федеральным и региональным законодательством.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты и льготы, включая федеральные и региональные надбавки, а также социальные доплаты до прожиточного минимума. С 2025 года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 15 250 рублей, а система поддержки пожилых граждан продолжает совершенствоваться: в Госдуме рассматривают законопроект о ступенчатом увеличении надбавок с 70 лет.
