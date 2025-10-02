Украина атаковала Волгоградскую область, есть разрушения

В ночь на 2 октября силы ПВО Минобороны России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — говорится в telegram-канале администрации региона. В Новониколаевском районе из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировали противопожарные службы.
В рабочем поселке Елань пострадали частное домовладение и прилегающие хозяйственные постройки. Пострадавших, по данным губернатора, нет.
Ранее сообщалось об атаках на территории Ростовской и Воронежской областей. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили более десяти беспилотных летательных аппаратов. В Ростовской области в ночное время силы ПВО успешно отразили попытку воздушной атаки со стороны противника, перехватив и ликвидировав беспилотники в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. По данным властей, разрушений инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.
