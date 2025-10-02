В Воронежской области сбито более 10 беспилотников

В части районов Воронежской области отменена угроза атаки БПЛА
В части районов Воронежской области отменена угроза атаки БПЛА
Украинские атаки по российским регионам

В Воронежской области дежурными силами ПВО уничтожено более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. В Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах, а также в Борисоглебске отменено предупреждение о непосредственной угрозе удара беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор подчеркнул, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

