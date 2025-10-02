Один из задержанных полицейских рассказал, как их группа обворовывала бойцов СВО

В Москве сотрудники полиции, задержанные по делу о хищениях у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево», занимались поиском жертв среди военных и помогали таксистам обманывать их. Об этом сообщают РИА Новости.
«На допросе один из водителей такси сдал полицейских в аэропорту, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции и потом „заминали“ истории в случае возникновения проблем», — сказано в сообщении агентства. Отмечается, что сейчас полицейские привлечены к уголовной ответственности и арестованы.
Расследование дела о хищениях у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» началось в мае 2025 года, когда были задержаны десятки предполагаемых участников преступной группы, включая таксистов и сотрудников полиции. По данным следствия, жертвами мошеннической схемы становились военнослужащие, у которых вымогали крупные суммы денег за поездки на такси, а полицейские помогали скрывать инциденты. В деле уже арестованы около 30 человек, и продолжается установление новых потерпевших.
