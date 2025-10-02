Оправдывавший убийство генерала Кириллова россиянин сел на восемь лет

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданина РФ Евгения Шульгу, 1989 года рождения, за оправдание терроризма и публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении ФСБ, его передает РИА Новости. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Шульга признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Приговор в законную силу не вступил.
Шульга был задержан в Костроме, следствие установило его причастность к размещению в Telegram материалов, оправдывавших террористические акты украинских спецслужб и призывавших к вооруженным нападениям на военнослужащих Минобороны и ФСИН. В частности, он оправдывал убийство генерала Кириллова, совершенное 17 декабря 2024 года в Москве взрывом самодельного устройства, а также другие теракты и атаки БПЛА на Россию, повлекшие гибель гражданских.
Утром 17 декабря 2024 года в результате взрыва, произошедшего во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, погибли генерал-полковник Кириллов и его помощник, майор Поликарпов. Следственные органы установили, что взрывное устройство было размещено в электросамокате у подъезда здания. Вскоре по подозрению в организации теракта был задержан Курбонов, ранее включенный Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В ходе расследования выяснилось, что задержанный прибыл в столицу по заданию украинских спецслужб и готовил преступление. За совершение данного акта ему было обещано денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США, а также содействие в выезде в одну из стран Европейского союза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.